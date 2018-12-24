Бывший судья и адвокат получили сроки

https://news.ru/storage/news/039582be6115d32a1cea2e38f67687f1/0338c7b3-310a-4fd4-8d2b-525eb7250eaf_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего судью Арбитражного суда Игоря Корогодова к пяти с половиной годам колонии общего режима, адвокат Павел Мосин получил три года тюрьмы. Фигурантам инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере. Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

«Суд признал виновным Корогодова и Мосина. Корогодову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, Мосину назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что суд также лишил Корогодова права занимать государственные должности РФ в течение трёх лет после отбытия основного вида наказания. Мосин лишён права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет после отбытия основного вида наказания.

Так как мера пресечения в ходе предварительного следствия не избиралась, мужчины были взяты под стражу в зале суда.