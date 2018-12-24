Бывший судья и адвокат получили сроки

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего судью Арбитражного суда Игоря Корогодова к пяти с половиной годам колонии общего режима, адвокат Павел Мосин получил три года тюрьмы. Фигурантам инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере. Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
«Суд признал виновным Корогодова и Мосина. Корогодову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, Мосину назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы», — сказал он.
Пресс-секретарь добавил, что суд также лишил Корогодова права занимать государственные должности РФ в течение трёх лет после отбытия основного вида наказания. Мосин лишён права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет после отбытия основного вида наказания.
Так как мера пресечения в ходе предварительного следствия не избиралась, мужчины были взяты под стражу в зале суда.