Бывший сотрудник ФСБ осуждён за убийства

https://news.ru/storage/news/94cb11d54b9d66966b43795d9a7ebf02/0ff45771-52c4-4383-b98d-234be3dec5b6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Бывший сотрудник управления ФСБ России по Тюменской области Алексей Коротков приговорён к 24 годам колонии по обвинению в убийствах в составе так называемой банды чекистов. Вердикт вынес Уральский окружной военный суд.

Выступая с последним словом на судебном заседании, Коротков попросил прощения у родственников убитых и выразил надежду на справедливый приговор. Он отметил, что раскаивается в содеянном, и напомнил о своём сотрудничестве со следствием, передает РИА Новости.

Преступная группа, в которую входили бывшие силовики, действовала на Урале в 2008–2016 годах. Злоумышленники пытались взять под свой контроль коммерсантов, занимавшихся нелегальным обналичиванием средств и их выводом за пределы РФ. Отказывавшихся им подчиняться бизнесменов преступники убивали. В общей сложности на их счету более 10 жертв. Коротков обвинялся по семи эпизодам уголовного дела в отношении банды.

Ранее News.ru сообщил о том, что потерпевшим по делу банды Сергея Цапка отказали в выплате компенсации. Суд второй инстанции мотивировал своё решение тем, что бандиты регистрировали все свои активы на супругу главаря. Ранее её имущество было освобождено из-под ареста.