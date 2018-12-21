Бывший мэр Смоленска обжалует свою отставку

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Владимир Соваренко

Владимир Соваренко, отправленный в отставку с поста мэра Смоленска, намерен обжаловать в суде решение городского совета. По его мнению, оно было вынесено неправомерно.

Инициатива увольнения Соваренко исходила от главы региона Алексея Островского, который ранее негативно отзывался о работе градоначальника и обвинял его в наплевательском отношении к местным жителям.

«Решение полностью продавленное, в представлении губернатора нет ни одного разумного довода и, конечно, я буду [решение] обжаловать через суд», — сказал бывший градоначальник ТАСС.

Ранее News.ru сообщил о том, что за досрочную отставку мэра, срок полномочий которого должен был истечь в 2021 году, проголосовало абсолютное большинство депутатов горсовета — инициативу поддержали 28 народных избранников и один воздержался. Некоторое время назад Соваренко признали виновным в нецелевом использовании бюджетных денег, а также оштрафовали за вмешательство в проверку, проводимую Контрольно-счётной палатой области.