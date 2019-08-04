https://static.news.ru/photo/5bb5caf8-b6bb-11e9-8597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в Москве во время несанкционированных митингов, нужно найти, заявил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

Так он отреагировал на сообщение одного из интернет-пользователей под ником Макс Стеклов, которое содержало призыв к насилию в отношении детей силовиков.

Тех, кто конкретно стоит за такими вещами у нас, надо искать. Любые подобные угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов нужно незамедлительно и самым решительным образом пресекать, — считает Михайлов.

По его мнению, в данном случае имеет место эскалация насилия со стороны тех, кто распространяет подобные призывы.

Он добавил, что такие ситуации необходимо рассматривать в уголовно-процессуальном ключе, так как они содержат пропаганду насилия и угрозы жизни и здоровью людей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил о необходимости принятия дополнительных мер по защите членов семей сотрудников силовых ведомств.