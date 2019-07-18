https://static.news.ru/photo/fb7a7d6c-a951-11e9-b8f0-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Валентин Соколов, ранее отбывавший наказание в исправительной колонии № 4, рассказал об учреждении. В ней были этапированные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По его словам, в учреждении нет убийц или серьёзных насильников. Около половины заключённых осуждены по 228-й статье Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков), передаёт « Советский спорт ».

Полно тех, кого подставили, чтобы отнять бизнес, квартиру и прочее. И каждый проходит отдельный суд уже среди заключённых, — отметил он.

«Блатных» в колонии нет, там все на равных, уверен Соколов. При этом присутствуют «смотрящие», которые следят за порядком, а также авторитетные «бродяги» — «без пяти минут воры, но ещё не коронованные».

Зэк зэка вообще никогда не ударит, — добавил бывший арестант.

Он подчеркнул, что нарушающие это правило заключённые «попадают под разбирательство», по результатам которого могут перейти в статус «козлов» или «обиженных».

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.