Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку

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Юрий Тимченко

Экс-полковник МВД Юрий Тимченко приговорён Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Тимченко, ранее занимавший должность начальника отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности министерства, был арестован в декабре 2016 года. Согласно материалам дела, он требовал взятку в размере 100 млн рублей у коммерсанта, обещая прекратить уголовное дело о неуплате налогов в 1 млрд рублей.

Деньги бывшему офицеру должны были передать Сергей Зиновенко и Константин Марченков. Все трое были задержаны после того, как посредники получили половину указанной суммы для передачи Тимченко.

Марченков, согласившийся сотрудничать со следствием, получил пять лет условно. Зиновенко осуждён на четыре года условно, при этом суд назначил ему трёхгодичный испытательный срок, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что на получении крупной взятки попалась начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области полковник юстиции Вера Рабинович. Её задержали в аэропорту Курумоч при получении 10 млн рублей. По данным следствия, эта сумма составляет половину взятки, которую требовали от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие решения о передаче его в суд.