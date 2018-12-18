Активистам из Югры отказали в установке бюста Сталина

https://news.ru/storage/news/55108363a1f1137ec801a2612d906480/99c7c55c-fe59-40b6-8403-aa66c970d6d3_850.jpg Alexander Legky/Global Look Press

Мэрия Сургута не позволила активистам установить бюст Иосифа Сталина. Свой отказ власти обосновали отсутствием «общественной толерантности».

Согласно официальному ответу администрации, данный вердикт вынес общественный совет, а окончательное решение примут члены комиссии по топонимике, передаёт URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что житель Николаева отказывается сносить памятник Ленину, который стоит на его частной территории. Местные власти в затруднении: с одной стороны, закон о декоммунизации предписывает снести памятник, с другой стороны, мешает закон о неприкосновенности частной собственности.