Лоббисты начали осаду «Бутырки»

https://news.ru/storage/news/7c177e939374940837beb00d4658a225/47f94241-a2a9-4c99-b9b2-e925368050d8_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Герасимов дал старт борьбе за освоение территории бывшей тюрьмы

Как стало известно, классическая столичная тюрьма с двухвековой историей, «Бутырка», переходит в собственность Москвы. А ФСИН получит новый современный изолятор, вынесенный за пределы среды обитания москвичей. Естественно, встаёт вопрос об использовании и старинного замка, который еще Емельяна Пугачева помнит, и немалой прилегающей территории. Да еще в золотом центре столицы.

Понятно, что вокруг нового участка будут ломаться копья и кипеть нешуточные страсти. Просто так вопрос этот решить не удастся, слишком много заинтересованных сторон и откровенно лоббистских групп. Собственно, достаточно взглянуть на кусок Басманного района, освободившийся в результате трагедии одномоментного разрушения Бауманского рынка. Сколько было планов. Среди их громадья фигурировали и новая Тургеневская библиотека, и культурный центр, и многое другое. Но до сих пор это кусок асфальта, занятый под автомобильный отстойник.

«Бутырку» пока пускать на слом не собираются. И первую заявку на использование её немалого потенциала сделал шеф комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов. Он предложил развернуть там… досуговый центр. Как это может выглядеть, не зная тонкостей его замыслов, представить трудно. Хотя в мире немало тюрем, преобразованных, например, в специфические гостиницы, в которых пресыщенные комфортом постояльцы могут провести ночь-другую в настоящей камере, на шконке. И даже вкусить местных кулинарных затей.

Трудно сказать, имел ли в виду нечто подобное актёр и режиссёр Герасимов, отбывающий в Мосгордуме уже третий срок. Хотя наши многочисленные любители тюремного шансона, может, и разохотятся развлечься в аутентичном тюремном интерьере. Но, видимо, многих смутит моральная сторона такого нетрадиционного для нас замысла.

Вряд ли решение по судьбе «Бутырки» будет принято в темпе кавалерийской атаки. Вполне возможно, что эта тема станет одной из широко обсуждаемых в ходе начинающейся уже летом кампании по выборам в Мосгордуму. Наряду с дорогими парковками и реновацией. Во всяком случае, цель весьма заметная. А если судить по появившимся утечкам, партии уже прикидывают свои планы на будущую столичную кампанию, которая обещает быть как никогда напряжённой. В частности, по новой традиции «Единая Россия» будет проводить своих кандидатов в основном в статусе полностью независимых, делая ставку на активистов НКО и бизнеса.

А учитывая, что в последнее время всё так или иначе связанное с деятельностью нашей пенитенциарной системы до предела политизировано и сопровождается многочисленными скандальными разоблачениями и отставками, то и судьба Бутырского замка станет предметом острейшей дискуссии. И что там появится — очередной ли музей политических репрессий или огромная площадка для проведения разного рода квестов — скорее всего, станет ясно уже после окончания выборов.