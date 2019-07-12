https://static.news.ru/photo/f1e38b3e-a4b2-11e9-8411-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mvbutina/ facebook.com

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина сможет улететь в Москву уже 26 октября. Об этом сообщил правозащитник Александр Ионов, который помогает её семье.

Адвокатам удалось добиться отмены трёхмесячного пребывания в США после окончания срока и выхода на свободу 25 октября. Теперь Бутина сможет улететь домой на следующий же день, 26 октября, — сообщил Ионов ФАН.

Как писал News.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после телефонного разговора с заключённой в США Марией Бутиной напомнил, как важно не допустить, чтобы её поместили в миграционный центр после освобождения. Он сообщил, что поговорил накануне с Марией по телефону. Они обсудили самочувствие и времяпрепровождение девушки в заключении, а также вопросы защиты граждан России, арестованных за рубежом.