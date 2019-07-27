Фестиваль, приуроченный к Международному дню гамбургера, стартовал в Москве на Пушкинской набережной в парке Горького.
Для гостей «Бургерфеста» открыты 30 ресторанов-шале и 10 фудтраков, сообщает «
На фестивале можно попробовать бургеры с котлетами из свинины, говядины, не только обычной, но и мраморной, а также с креветками и многим другим.
Посетителей «Бургерфеста» ждёт не только еда, но и концертная программа. В парке Горького выступят DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, Mot и другие исполнители.
Как ранее писал News.ru, Роскачество провело масштабное исследование бургеров, которые продают в российских ресторанах. Специалисты оценили качество пищи и проверили её на содержание антибиотиков.