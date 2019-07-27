https://static.news.ru/photo/745e0200-b07b-11e9-8fde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Фестиваль, приуроченный к Международному дню гамбургера, стартовал в Москве на Пушкинской набережной в парке Горького.

Для гостей «Бургерфеста» открыты 30 ресторанов-шале и 10 фудтраков, сообщает « Политика сегодня ».

На фестивале можно попробовать бургеры с котлетами из свинины, говядины, не только обычной, но и мраморной, а также с креветками и многим другим.

Посетителей «Бургерфеста» ждёт не только еда, но и концертная программа. В парке Горького выступят DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, Mot и другие исполнители.

Как ранее писал News.ru, Роскачество провело масштабное исследование бургеров, которые продают в российских ресторанах. Специалисты оценили качество пищи и проверили её на содержание антибиотиков.