Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дело в отношении сети Burger King за неэтичные рекламные слоганы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в поле зрения антимонопольщиков попали слоганы рекламной кампании «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе».
Отмечается, что слоганы обсудили на заседании экспертного совета по рекламе при ведомстве. Большинство экспертов признали их неэтичными, вызывающими «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы».
Рассмотрение дела Burger King назначено на 26 июня, передаёт «
Как писал News.ru, ФАС по Свердловской области усмотрела в слогане компании-застройщика «Атомстройкомплекс» «Всё будет охрюнительно!» нарушение закона о рекламе, в связи с чем было заведено дело.