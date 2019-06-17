https://static.news.ru/photo/684022ca-90c6-11e9-94c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дело в отношении сети Burger King за неэтичные рекламные слоганы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в поле зрения антимонопольщиков попали слоганы рекламной кампании «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе».

Отмечается, что слоганы обсудили на заседании экспертного совета по рекламе при ведомстве. Большинство экспертов признали их неэтичными, вызывающими «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы».

Рассмотрение дела Burger King назначено на 26 июня, передаёт « Москва 24 ». Если вина будет доказана, то за каждое нарушение сети придётся заплатить до 500 тысяч рублей.

Как писал News.ru, ФАС по Свердловской области усмотрела в слогане компании-застройщика «Атомстройкомплекс» «Всё будет охрюнительно!» нарушение закона о рекламе, в связи с чем было заведено дело.