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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дело в отношении сети Burger King за неэтичные рекламные слоганы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в поле зрения антимонопольщиков попали слоганы рекламной кампании «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе».

Отмечается, что слоганы обсудили на заседании экспертного совета по рекламе при ведомстве. Большинство экспертов признали их неэтичными, вызывающими «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы».

Рассмотрение дела Burger King назначено на 26 июня, передаёт «Москва 24». Если вина будет доказана, то за каждое нарушение сети придётся заплатить до 500 тысяч рублей.

Как писал News.ru, ФАС по Свердловской области усмотрела в слогане компании-застройщика «Атомстройкомплекс» «Всё будет охрюнительно!» нарушение закона о рекламе, в связи с чем было заведено дело.