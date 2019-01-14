Минобороны спасёт сёла у Бурейского водохранилища

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Военно-транспортная авиация ВКС России перебрасывает инженерное оборудование в Хабаровский край

Минобороны ликвидирует последствия обрушения скалы в Бурейское водохранилище. Возле места происшествия разбит лагерь, куда привозят инженерное оборудование и взрывчатку. Сначала участок расчистят «малыми силами», а потом привлекут экспертов и специальное оборудование. Цель — не допустить подтопления ближайших населённых пунктов и обеспечить паводок.

«Предварительным решением предусмотрено два этапа. На первом этапе необходимо расчистить перемычку, для того чтобы начать сброс воды, которая поднимается каждый день; на втором этапе — разрушить завал, который исчисляется миллионами кубических метров горной породы», — говорит начальник управления ж/д войск Восточного военного округа генерал-майор Андрей Козлов.

В настоящее время для проведения инженерных работ по ликвидации обвала уже доставлено более 100 т инженерного оборудования и специальных инженерных зарядов. В дальнейшем имущество будет перевезено в район Бурейского водохранилища Хабаровского края вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом. Железной дорогой привезут более 300 т взрывчатых веществ, которые будут по мере необходимости доставляться к месту обвала.

Как сообщал ранее News.ru, 11 декабря в Хабаровском крае произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Президент Владимир Путин поручил для расчистки русла и проведения буровзрывных работ задействовать силы и средства Минобороны.