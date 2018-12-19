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Кто напугал супругов Бунтман чёрным пистолетом

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]
Оружие оказалось художественным вымыслом

Все знают, что жизнь правдорубов из редакции «Эха Москвы» находится под постоянной угрозой. И не важно, кто готов ударить их в незащищённую спину: наймиты ли кровавого режима, коррумпированные чиновники или даже собственные финансовые администраторы, дерзнувшие говорить об убыточности станции. Поэтому ретивые защитники прав рукопожатных персон и попранных свобод для людей с хорошей генетикой должны всё время жить с оглядкой, опасаясь нападения. За исключением их главного редактора — как известно, лица охраняемого.

Другие рыцари слова ходят без охраны. А потому постоянное напряжение в ожидании атаки из темноты порождает в некотором смысле сон разума. Вот и заместитель Алексея Венедиктова Сергей Бунтман, выйдя в некотором подпитии с празднования дня рождения своего шефа, оказался на волосок от гибели, поскольку из припаркованного чёрного джипа, который журналист, дескать, слегка задел, тщась сохранить равновесие, выскочил бандюган и приставил к ценному виску говорящей радиоголовы чёрный пистолет.

Сергей Бунтман (в центре) facebook.com/sabunt

Сергей Бунтман (в центре)

Общественность, постоянно живущая в ожидании чего-то ужасного, через соцсети была тут же проинформирована о почти покушении супругой Бунтмана, Скрябиной, которая, видимо, несмотря на последствия банкета, сумела сохранить способность к написанию поста. Впрочем, в её тексте смущал только один пассаж. Она опасалась, не идёт ли речь о ком-то из числа влиятельных друзей самого Венедиктова. Из чего следовало, что друзьям Самого, в принципе, можно было поиграть с пистолетом.

Да, нельзя скидывать со счетов и то обстоятельство, что банкет был в украинском ресторане «Шинок», где по стенам вышитые рушники, а за стеклом почти хутор с козами и утками. А это придавало нападению особый, геостратегический оттенок.

Естественно, общественность была в шоке и наперебой умоляла супругов беречь себя. Смущает только реакция шофёра. Почти террористом оказался водитель Михаила Гусмана, первого зама гендира ТАСС и заодно постоянного рассказчика на волнах «Эха». Так вот, он был очень удивлён, прослышав о трагических приключениях Бунтмана. Простой водила, явно далёкий от тонкостей политических игр, вспоминает, что некий усатый прохожий еле держался на ногах и, несмотря на усилия двух дам, играющих роль опор, со всей силы опёрся на джип. А в ответ на просьбу идти с богом буквально набросился на шофёра. Опять-таки вопреки усилиям дам, стремившихся скорее усадить его в такси. По словам шофёра, у него и пистолета-то никакого нет.

Ясно, что при таких раскладах скандал с коварным нападением своего развития не получит. Но, как говорится, всегда надо прокукарекать, а там хоть и на рассветай. А вдруг завтра что-то случится? Надо держать близкое по духу общественное мнение в постоянном ожидании провокации.


#эхомосквы #АлексейВенедиктов
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