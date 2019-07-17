https://static.news.ru/photo/32a51c6c-a8a7-11e9-97f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Работа по внедрению электронных паспортов в России начнётся в июле 2020 года, а уже через пару лет выдавать бумажные документы, удостоверяющие личность, перестанут. Об этом по итогам правительственного совещания рассказал вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, все комплектующие новой системы будут российскими. Технически к этому всё готово, подчеркнул он. По словам замглавы кабмина, никакие иностранные компании «ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора» не будут задействованы в цифровизации паспортов.

Потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца, — заверил Акимов.

При этом, уточнил он, никаких дополнительных трат из федерального бюджета не потребуется. При этом, на некоторое время всё-таки возникнет «кассовый разрыв», признал он, однако его удастся компенсировать. Акимов отметил, что «систему надо сначала создать, а потом эксплуатировать», однако назвал это техническими деталями.

Ранее, как сообщал News.ru, председатель правительства Дмитрий Медведев поставил задачу перейти на электронные паспорта к 2024 году. Одна из главных задач сейчас — определить параметры документа, подчеркнул он. Акимов в свою очередь отмечал, что модель электронного документа — дизайн, шрифт, записи — уже согласована с силовыми ведомствами.