Московских водителей предупредили об усилении ветра. Соответствующие сообщения на мобильные телефоны разослало МЧС.
Автовладельцев просят не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Сообщается о вероятных порывах метра до 15 м/c, которые будут сопровождаться дождём с грозой.
Аналогичное предупреждение содержится и в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций! #АМПП#Московскийпаркинг
Как следует из прогноза погоды на сайте Гидрометцентра, в столице 20 и 21 июля погода будет облачной с прояснениями, с порывами ветра до 10 м/с. Однако местами возможны дожди, при грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с.
20 июля ветер будет преимущественно юго-западным, воздух прогреется до +19...+21 градуса. Ночью ветер сменится на западный и северо-западный, будет прохладнее — около +13...+15. Днём 21 июля потеплеет до +21...+23.
В начале следующей недели дождь прекратится, но небо будет затянуто облаками, однако уже в ночь на 24 июля вновь начнутся кратковременные дожди.
Ранее News.ru писал, что метеорологи назвали дождливый июль нормой для Москвы. В столичном регионе этот месяц традиционно считается самым обильным на осадки, однако в этом году «мокрый план» пока не выполнен.