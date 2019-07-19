https://static.news.ru/photo/8cc15ade-aac9-11e9-a3b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Киселев Сергей/АГН"Москва"

Московских водителей предупредили об усилении ветра. Соответствующие сообщения на мобильные телефоны разослало МЧС.

Автовладельцев просят не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Сообщается о вероятных порывах метра до 15 м/c, которые будут сопровождаться дождём с грозой.

Аналогичное предупреждение содержится и в Twitter -аккаунте «Московского паркинга».

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций! #АМПП #Московскийпаркинг — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 20 июля 2019 г.

Как следует из прогноза погоды на сайте Гидрометцентра , в столице 20 и 21 июля погода будет облачной с прояснениями, с порывами ветра до 10 м/с. Однако местами возможны дожди, при грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с.

20 июля ветер будет преимущественно юго-западным, воздух прогреется до +19...+21 градуса. Ночью ветер сменится на западный и северо-западный, будет прохладнее — около +13...+15. Днём 21 июля потеплеет до +21...+23.

В начале следующей недели дождь прекратится, но небо будет затянуто облаками, однако уже в ночь на 24 июля вновь начнутся кратковременные дожди.

Ранее News.ru писал, что метеорологи назвали дождливый июль нормой для Москвы. В столичном регионе этот месяц традиционно считается самым обильным на осадки, однако в этом году «мокрый план» пока не выполнен.