https://static.news.ru/photo/bd904a56-9f6d-11e9-bc91-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dalai Lama/via Globallookpress.com

Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо 6 июля исполнилось 84 года.

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче рассказал, что, хотя буддийские монахи и сам Далай-лама не празднуют дни рождения его Святейшества, буддисты со всего мира в этот день отправляют духовному лидеру поздравления и подарки, которые Тэнзин Гьяцо передаёт на благотворительность и помощь нуждающимся, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Далай-лама подарил буддийским монастырям России статуи Будды. Такое приношение он сделал впервые в завершение учений для российских буддистов в североиндийской Дхарамсале. Дар получили главные монастыри буддийских регионов — Бурятии, Забайкалья, Калмыкии, Тувы, а также единственный на северо-западе страны Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй.