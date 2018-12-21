USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Брошенный в кучу мусора пациент больницы оказался буйным

Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Врачи охарактеризовали мужчину, который проходит реабилитацию после трепанации черепа в больнице Усть-Катава Челябинской области, как сложного пациента.

По словам сотрудницы медсанчасти, пострадавший был нетрезв, когда его подобрали и привезли в больницу, где ему сделали операцию и положили в хорошую палату.

Однако, как отметила женщина, пациент оказался психически неуравновешенным — санитарки даже не могли спокойно зайти к нему в палату, так как после его действий на руках оставались синяки.

Сотрудница медучреждения подчеркнула, что пострадавшему предоставили всё необходимое, а начальник хирургического отделения сам приносил для него памперсы, но тот начал вести себя неадекватно.

«Он гадил, все стены измазал дерьмом, специально дерёт матрасы и пакостит. <…> Всё разгромил сам. Залез в кровать так, что чуть не задохнулся — застрял между прутьями, поэтому её убрали, постелили матрас на пол. Изодрал весь линолеум», — рассказала она.

Женщина отметила, что мужчину хотели привязать к кровати, но он стал кричать и сопротивляться.

В настоящее время буйный пациент находится в палате с видеокамерой. По словам медработника, там он ведёт себя «очень прилично».

Так сотрудники больницы прокомментировали опубликованное в Сети видео, вызвавшее скандал, снятое коллегами пациента с завода. На кадрах запечатлён худой измождённый мужчина, лежащий на разорванном матрасе, брошенном прямо на замусоренный клочьями ваты пол. Весь беспорядок они восприняли как плохое отношение к пациенту со стороны врачей, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что генеральному директору и двум врачам столичного частного медицинского центра предъявили обвинения по делу о причинении травмы одной из пациенток и избрали меру пресечения. Двое фигурантов дела арестованы.


#врачи #БОЛЬНИЦА #челябинскаяобласть #Пациент
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
происшествия 11:28, 20 декабря 2018
Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток
Лента новостей
спорт 17:35
Медведева отказалась комментировать прессе неудачу на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер нового сериала с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
в мире 17:05
Папа Римский вспомнил про педофилов
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
Другие новости
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
общество 16:55
Суд РФ заочно арестовал Уильяма Браудера
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top