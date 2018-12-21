Брошенный в кучу мусора пациент больницы оказался буйным

https://news.ru/storage/news/432a8c7fd22af292ea808eb5756bee4f/3e132986-0834-4e74-8dcd-c37ea5a4b53f_850.jpg Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

Врачи охарактеризовали мужчину, который проходит реабилитацию после трепанации черепа в больнице Усть-Катава Челябинской области, как сложного пациента.

По словам сотрудницы медсанчасти, пострадавший был нетрезв, когда его подобрали и привезли в больницу, где ему сделали операцию и положили в хорошую палату.

Однако, как отметила женщина, пациент оказался психически неуравновешенным — санитарки даже не могли спокойно зайти к нему в палату, так как после его действий на руках оставались синяки.

Сотрудница медучреждения подчеркнула, что пострадавшему предоставили всё необходимое, а начальник хирургического отделения сам приносил для него памперсы, но тот начал вести себя неадекватно.

«Он гадил, все стены измазал дерьмом, специально дерёт матрасы и пакостит. <…> Всё разгромил сам. Залез в кровать так, что чуть не задохнулся — застрял между прутьями, поэтому её убрали, постелили матрас на пол. Изодрал весь линолеум», — рассказала она.

Женщина отметила, что мужчину хотели привязать к кровати, но он стал кричать и сопротивляться.

В настоящее время буйный пациент находится в палате с видеокамерой. По словам медработника, там он ведёт себя «очень прилично».

Так сотрудники больницы прокомментировали опубликованное в Сети видео, вызвавшее скандал, снятое коллегами пациента с завода. На кадрах запечатлён худой измождённый мужчина, лежащий на разорванном матрасе, брошенном прямо на замусоренный клочьями ваты пол. Весь беспорядок они восприняли как плохое отношение к пациенту со стороны врачей, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что генеральному директору и двум врачам столичного частного медицинского центра предъявили обвинения по делу о причинении травмы одной из пациенток и избрали меру пресечения. Двое фигурантов дела арестованы.