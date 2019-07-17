Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, не отказались от любимой игры в колонии.
Ролик с шуточной озвучкой под названием «Российская тюремная лига» опубликовал
Как ранее сообщал News.ru, нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.
Позднее Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.