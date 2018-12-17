Британец выставил на Ebay советскую «инвалидку»

https://news.ru/storage/news/44a77f4d439fd2127ef3947e98b52180/39535eab-9470-4520-bc8b-7e3314ad14f8_850.jpg Alexander Plushev/Wikimedia

Пользователь интернет-аукциона Ebay из Великобритании выставил на продажу советский автомобиль СМЗ С-3Д, известный на территории бывшего СССР как «инвалидка». Машину он оценил в 1020 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 85 тысячам рублей.

По словам продавца, «крайне раритетная советская микролитражка» попала в Великобританию из Литвы. Он также утверждает, что машина находилась в частной коллекции, хотя её состояние заставляет усомниться в правдивости этих слов. В частности, кузов и моторный отсек покрыты ржавчиной, не видны признаки бережного обращения с раритетом и в салоне, сообщает «РГ».

Британец добавил к названию автомобиля аббревиатуру ZAZ, хотя «инвалидка» не имеет никакого отношения к украинскому автопрому. Издание предполагает, что продавца ввела в заблуждение наклейка с сайтом каунасского клуба любителей «Запорожцев».

СМЗ С-3Д производилась с 1970 по 1997 год. За это время с конвейера сошло свыше 223 тысяч машин.«Инвалидка» имела одноцилиндровый мотоциклетный двухтактный двигатель объёмом 0,35 литра и мощностью 12 или 14 л.с., а также 4-ступенчатую механическую коробку передач.

Ранее News.ru сообщал о том, что на аукцион RM Sotheby’s выставлен Mercedes-Benz 600 Pullman 1969 года. Всего было выпущено чуть более 300 таких автомобилей, каждый из которых собирался вручную.