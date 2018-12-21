Британец решил превратить свои похороны в шоу

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Житель Великобритании Кит Касс, умирающий от рака, намерен устроить благотворительное шоу из своих похорон. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут в организованный им фонд помощи больным раком простаты.

Все желающие посетить церемонию могут приобрести билеты трёх категорий — золотые, серебряные и бронзовые. Их стоимость составляет 100, 50 и 25 фунтов стерлингов соответственно. Цвет билета станет пропуском в одну из трех комнат для гостей. Тех, кто не пожалеет сотни фунтов, будут угощать шампанским и лобстерами, а обладателям дешёвых билетов подадут пиво и чипсы.

Касс намерен записать отдельное обращение для каждой категории гостей. Кроме того, он собирается пригласить на своим похороны музыкальную группу и комика, сообщает Metro.

Ранее News.ru писал о том, что Курская область лидирует среди российских регионов по числу пациентов, состоящих под наблюдением в онкологических центрах — 3239,2 на 100 тыс. человек. Напротив, самый низкий показатель у Дагестана — 835,3 на 100 тыс. человек. Российские мужчины чаще всего страдают от рака органов дыхания и простаты, а женщины — от рака груди и кожи.