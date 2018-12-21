USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Британец решил превратить свои похороны в шоу

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Житель Великобритании Кит Касс, умирающий от рака, намерен устроить благотворительное шоу из своих похорон. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут в организованный им фонд помощи больным раком простаты.

Все желающие посетить церемонию могут приобрести билеты трёх категорий — золотые, серебряные и бронзовые. Их стоимость составляет 100, 50 и 25 фунтов стерлингов соответственно. Цвет билета станет пропуском в одну из трех комнат для гостей. Тех, кто не пожалеет сотни фунтов, будут угощать шампанским и лобстерами, а обладателям дешёвых билетов подадут пиво и чипсы.    

Касс намерен записать отдельное обращение для каждой категории гостей. Кроме того, он собирается пригласить на своим похороны музыкальную группу и комика, сообщает Metro.

Ранее News.ru писал о том, что Курская область лидирует среди российских регионов по числу пациентов, состоящих под наблюдением в онкологических центрах — 3239,2 на 100 тыс. человек. Напротив, самый низкий показатель у Дагестана — 835,3 на 100 тыс. человек. Российские мужчины чаще всего страдают от рака органов дыхания и простаты, а женщины — от рака груди и кожи.


#онкология #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ПОХОРОНЫ
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
происшествия 14:18, 19 декабря 2018
Трупы в столичном онкоцентре назвали невостребованными
общество 11:33, 19 декабря 2018
Скворцова назвала эпохальной программу по онкологии
здоровье 07:32, 7 декабря 2018
Составлен «онкологический рейтинг» регионов России
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top