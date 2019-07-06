https://static.news.ru/photo/a99b753e-9fd1-11e9-aa4c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Matteo Trevisan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский переводчик и блогер Криштиану Алвес де Лима написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В марте мужчину суд приговорил к выдворению из страны сроком на пять лет.

В письме главе государства Алвес де Лима просит дать ему возможность остаться в стране. По его словам, Россию он «уважает и любит всем сердцем», пишет ФАН .

Блогер уверяет, что страна нравится ему ещё и тем, что здесь поддерживают традиционные семейные ценности. Главным своим аргументом бразилец считает то, что политика российского лидера ему по душе.

В сложившейся ситуации есть и моя ответственность, а не только стечение обстоятельств. Это я теперь с глубоким сожалением осознаю, — пишет Алвес де Лима.

Проблемы с законом у бразильца возникли из-за ненадлежащего оформления документов. Впервые он нарушил визовый режим в 2016 году. Некоторое время спустя ситуация повторилась.

По словам мужчины, он потерял документы и не успел их восстановить. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания для незаконных мигрантов и ждёт решения об апелляции.

Ранее, как писал News.ru, школьницу из Псковской области затравили из-за письма президенту Владимиру Путину, в котором девочка попросила о помощи. После этого она была вынуждена перевестись на домашнее обучение, а её маму уволили с работы.