Браудера объявили в розыск по делу о преступном сообществе

Тверской суд Москвы рассмотрит 21 декабря ходатайство следователя о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого российскими властями в организации преступного сообщества.
Браудеру заочно предъявлено обвинение по статье УК «Создание преступного сообщества и руководство им». Также в отношении бизнесмена следователем вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, в ноябре Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту убийства сообщников основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Надзорное ведомство сочло, что юриста фонда Сергея Магнитского могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», хотя весь мир считает, что он погиб, находясь в российском СИЗО без нужного лечения. Причём позднее надзорное ведомство сообщило, что к выводам об «отравлении» пришли без эксгумации.
До этого российские власти приговорили Браудера к тюремному сроку за якобы преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.