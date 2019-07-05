https://static.news.ru/photo/31c97cd2-9f21-11e9-b15e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Более 100 детей из районов Иркутской области, пострадавших от разрушительного паводка, отдохнут в летних лагерях Братска, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Все дети, которые приедут в Братск из района бедствия, пройдут комплексное диагностическое обследование, а в случае необходимости и лечебные процедуры. Для детей разработана специальная воспитательная программа. Приглашен психолог, который поможет им выйти из состояния стресса. Запланированы физкультурные и развлекательные мероприятия, - отмечается в сообщении администрации.

Ребят разместят в санатории «Юбилейный». Состав смены должен быть в ближайшее время сформирован в Тулуне специалистами Минсоцразвития Иркутской области.

Ранее News.ru сообщал, что паводки в регионе начались в конце июня. Сообщается о 21 погибшем. После наводнения госпитализировали почти 340 человек, включая 59 детей. По предварительным оценкам, ущерб от паводка составляет 29 млрд рублей.