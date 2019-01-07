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Брат Уилана надеется на новый визит к родственнику

Пол Уилан Cpl. James B. Hoke/U.S. Marine Corps

Пол Уилан

общество [ версия для печати ]

Дэвид Уилан, брат задержанного Пола Уилана, рассчитывает на новое свидание с ним уже на этой неделе.

По его словам, семья Пола связалась с представителями консульств всех стран, гражданство которых он имеет. Родственники подозреваемого надеются, что новый консульский визит к нему состоится на этой неделе.

«Посольство США (в Москве. — Ред.) дало понять, что согласно возглавить консульскую деятельность, поскольку Пол въехал в Россию по паспорту США», — заявил Уилан.

Ранее News.ru писал о том, что Дэвид Уилан заявил, что его семья не контактировала с адвокатом задержанного по подозрению в шпионаже в Москве родственника. Мужчина подчеркнул, что по его информации, Владимир Жеребёнков не говорит по-английски.


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