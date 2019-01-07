Брат Уилана надеется на новый визит к родственнику

https://news.ru/storage/news/9400d733aa3834630289df5119de4435/d57f573f-4e68-49f4-9034-6ebf85c2dce6_850.jpg Cpl. James B. Hoke/U.S. Marine Corps

Пол Уилан

Дэвид Уилан, брат задержанного Пола Уилана, рассчитывает на новое свидание с ним уже на этой неделе.

По его словам, семья Пола связалась с представителями консульств всех стран, гражданство которых он имеет. Родственники подозреваемого надеются, что новый консульский визит к нему состоится на этой неделе.

«Посольство США (в Москве. — Ред.) дало понять, что согласно возглавить консульскую деятельность, поскольку Пол въехал в Россию по паспорту США», — заявил Уилан.

Ранее News.ru писал о том, что Дэвид Уилан заявил, что его семья не контактировала с адвокатом задержанного по подозрению в шпионаже в Москве родственника. Мужчина подчеркнул, что по его информации, Владимир Жеребёнков не говорит по-английски.