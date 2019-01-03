USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent54.95 $ Bitcoin3,820.94 $
МОСКВА-2°C21:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Брат шпиона рассказал о его визитах в Россию

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Брат американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, рассказал, что тот ранее посещал Россию по работе и в личных целях.

«Насколько я понимаю, что он путешествовал в Россию по работе в прошлом, и я знаю, что он посещал друзей, с которыми он познакомился в соцсетях. Россия — одно из многих мест, которые он посещал. Ему всегда нравилось путешествовать», — рассказал Дэвид Уилан радио NPR.

Он подчеркнул, что ему пока не удалось пообщаться с родственником. Кроме того, по словам Дэвида, «никто до сих пор не знает детали того, почему Пол был арестован».

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым. Позже компания BorgWarner подтвердила, что американец является её директором в сфере безопасности, писал News.ru.


#сша #шпионаж
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 19:06, 3 января 2019
Адвокат: задержанный шпион отнёсся к ситуации с юмором
происшествия 17:52, 3 января 2019
Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
общество 23:27, 2 января 2019
Посол США посетил задержанного шпиона в «Лефортово»
Лента новостей
шоу-бизнес 21:05
Жена Дроздова рассказала о его самочувствии
происшествия 20:54
Здание частично обрушилось в Ростовской области
общество 20:47
Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье
происшествия 20:38
Спасённых после взрыва дома на Урале оказалось больше
в мире 20:35
США спрогнозировали доходы компаний до сделки с Китаем
Другие новости
общество 20:47
Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье
общество 20:24
Тысячи видеокамер будут следить за жизнью Москвы
общество 20:04
Пашинян и Алиев выразили Путину соболезнования
общество 19:59
Десятки миллионов перевели пострадавшим в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top