Брат шпиона рассказал о его визитах в Россию

https://news.ru/storage/news/96aa62e0faa43a478989354ad31f8615/75f3ca9a-f285-451d-a609-d071717a6bc5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Брат американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, рассказал, что тот ранее посещал Россию по работе и в личных целях.

«Насколько я понимаю, что он путешествовал в Россию по работе в прошлом, и я знаю, что он посещал друзей, с которыми он познакомился в соцсетях. Россия — одно из многих мест, которые он посещал. Ему всегда нравилось путешествовать», — рассказал Дэвид Уилан радио NPR.

Он подчеркнул, что ему пока не удалось пообщаться с родственником. Кроме того, по словам Дэвида, «никто до сих пор не знает детали того, почему Пол был арестован».

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым. Позже компания BorgWarner подтвердила, что американец является её директором в сфере безопасности, писал News.ru.