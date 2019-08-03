https://static.news.ru/photo/40bfbc8a-b5f4-11e9-ad94-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах. Актёра возмутило, что на первом месте оказался его родной город — Санкт-Петербург.

Я с иронией отношусь к тому, чем занимаются врачи. Эти подсчёты бессмысленны и глупы. Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть, — заявил он радиостанции « Говорит Москва ».

Он указал на то, что врачи занялись не своим делом. По его словам, им следует обратить внимание на то, как лечить людей, а не считать, сколько психов живёт на земном шаре.

Ранее Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего психически нездоровых людей. Лидером по количеству таких пациентов стал Санкт-Петербург — там психически нездоровых людей насчитали около 4,7 тысячи. На втором месте Москва, где доля душевнобольных жителей составила 2,8 тысячи человек. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тысячи людей с заболеваниями психики. Меньше всего подобных расстройств оказалось в Ненецком автономном округе (всего восемь пациентов), на Чукотке и в Магаданской области, писал News.ru.