Боярский призвал немцев не трогать праздник снятия блокады

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Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил немецких журналистов быть аккуратнее в своих высказываниях о предстоящем параде в честь 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда. Так парламентарий отреагировал на статью крупнейшей ежедневной газеты Германии Süddeutsche Zeitung, в которой говорится об «опасности» проведения праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге, так как речь идёт о масштабной трагедии.

Боярский подчеркнул, что праздники Германии не волнуют Россию, и «их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках».

«День снятия блокады — торжественно-траурное мероприятие, но многие ассоциируют его с днём ленинградской победы. Для многих это был День Победы. День ленинградской победы», — сказал Боярский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал News.ru, либерально-экономическое немецкое издание Süddeutsche Zeitung назвало предстоящий парад «танцами на костях». Журналисты газеты считают, что длившаяся почти 900 дней блокада была геноцидом, жертвами которого стали более миллиона человек. Вину за трагедию журналисты возложили на вермахт, власти Ленинграда и лично верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге 27 января примет президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков назвал эту дату важной для граждан страны и лично для Путина. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.