«Борцы со стихией»: куда увозят снег с улиц Москвы

https://news.ru/storage/news/59b54d3d82e1a72db1625484c72fae92/ea2cf9f6-5919-4a7f-9e96-35dee9cc9aef_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В столице работает 56 стационарных снегоплавильных пунктов

На улицах столицы ежедневно собирают десятки тысяч кубометров снега. До 2002 года всю эту массу сбрасывали в городские реки, что очень негативно влияло на экологию водоёмов. Сейчас в Москве работает 56 стационарных снегоплавильных пунктов, где круглосуточно принимают, перерабатывают и утилизируют снежную массу.

«Каждый такой пункт способен принять от 600 до 1000 машин со снегом в сутки. Это от 12 до 17 тысяч кубометров снежной массы», — рассказал заместитель начальника службы по эксплуатации снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал» Алексей Бойков.

По информации мэрии Москвы, с начала зимы на снегоплавильных пунктах столицы было утилизировано более 13 миллионов кубометров снега. Кроме стационарных участков в городе также работают 38 мобильных установок для переработки снежной массы.