«Борцы со стихией»: куда увозят снег с улиц Москвы

На улицах столицы ежедневно собирают десятки тысяч кубометров снега. До 2002 года всю эту массу сбрасывали в городские реки, что очень негативно влияло на экологию водоёмов. Сейчас в Москве работает 56 стационарных снегоплавильных пунктов, где круглосуточно принимают, перерабатывают и утилизируют снежную массу.
«Каждый такой пункт способен принять от 600 до 1000 машин со снегом в сутки. Это от 12 до 17 тысяч кубометров снежной массы», — рассказал заместитель начальника службы по эксплуатации снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал» Алексей Бойков.
По информации мэрии Москвы, с начала зимы на снегоплавильных пунктах столицы было утилизировано более 13 миллионов кубометров снега. Кроме стационарных участков в городе также работают 38 мобильных установок для переработки снежной массы.