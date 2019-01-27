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«Борцы со стихией»: куда увозят снег с улиц Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]
В столице работает 56 стационарных снегоплавильных пунктов

На улицах столицы ежедневно собирают десятки тысяч кубометров снега. До 2002 года всю эту массу сбрасывали в городские реки, что очень негативно влияло на экологию водоёмов. Сейчас в Москве работает 56 стационарных снегоплавильных пунктов, где круглосуточно принимают, перерабатывают и утилизируют снежную массу.

«Каждый такой пункт способен принять от 600 до 1000 машин со снегом в сутки. Это от 12 до 17 тысяч кубометров снежной массы», — рассказал заместитель начальника службы по эксплуатации снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал» Алексей Бойков.

По информации мэрии Москвы, с начала зимы на снегоплавильных пунктах столицы было утилизировано более 13 миллионов кубометров снега. Кроме стационарных участков в городе также работают 38 мобильных установок для переработки снежной массы.


#москва #стихия #снегопад
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