https://static.news.ru/photo/d224c1b2-b427-11e9-a042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Количество россиян, которые доверяют телевидению как источнику новостей, снизилось с 2009 года на 24 п.п. и составило 54%. При этом 72% жителей страны считают телевизор основным источником актуальной информации, следует из опроса Левада-Центра.

Реже всего новостные программы смотрят люди в возрасте до 25 лет (42%), тогда как среди респондентов старше 65 лет этот показатель составляет 93%. Для молодёжи главным источником информации являются социальные сети.

За десять лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до трети населения страны. Россияне моложе 35 лет чаще узнают новости по Интернету, чем по телевизору, — сообщили в Левада-Центре.

В 2018 году значительно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы. Прежде всего речь идёт о новостях экономики. А вот доверие к интернет-ресурсам за 10 лет выросло почти в четыре раза.

Опрос был проведён 21–27 марта 2019 года среди 1638 респондентов старше 18 лет, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что доля россиян, у которых есть сбережения или накопления, достигла в июле этого года 37%. Это максимальный показатель с августа 2017-го, когда о наличии финансовой подушки безопасности заявляли 39% граждан.