https://static.news.ru/photo/11af9104-aeb0-11e9-a7e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Больше половины жителей России уверены в том, что рядовой человек не несёт никакой ответственности за происходящие в стране события. 20 лет назад эту точку зрения разделяло в два раза меньше граждан.

Если в 1999 году так считали 27% соотечественников, то, согласно последним данным Левада-Центра, сейчас их число возросло до 54%. Результаты исследования также показали, что стало меньше людей, уверенных в том, что рядовой гражданин разделяет с властями ответственность: если в конце прошлого века так считали 40% опрошенных, то сейчас так думают 36% респондентов.

Также растёт численность россиян, не считающих, что человек должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, теперь — 57%.

В исследовании участвовало 1608 человек из 50 субъектов РФ.

Согласно результатам опроса,который ранее провёл ВЦИОМ, 72,4% жителей страны заявили о доверии к президенту Владимиру Путину. Около 24% россиян заявили, что отрицательно оценивают деятельность главы государства, писал News.ru.