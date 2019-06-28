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Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. Свободное время они предпочитают коротать у телевизора. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Так, 53% респондентов признались, что фильмы и сериалы смотрят каждый день. Также россияне любят проводить досуг с друзьями — более трети встречаются с ними почти каждый день. Еще треть жителей страны регулярно общается с родственниками.

При этом самым непопулярным видом досуга оказалось посещение театров, музеев и концертов. Почти половина опрошенных признались, что никогда не ходят в кафе и рестораны. Но каждый пятый всё же отдыхает в заведениях общепита хотя бы один раз в месяц, пишет газета « Известия ».

Ранее врач-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что просмотр телевизора вечером вреден для организма. По словам медика, в первую очередь, его свечение в наибольшей степени действует на внутренние часы человека, давая им сигнал о том, что в данный момент на дворе день, а не ночь.