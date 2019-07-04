Большинство жителей России положительно относятся к деятельности президента Владимира Путина.
Одобрение высказали 68% опрошенных, а 31% придерживается противоположного мнения.
При этом работу премьер-министра Дмитрия Медведева негативно оценили 62% респондентов и всего 36% поддержали его. Деятельность кабмина одобрили 43% россиян, а не одобрили — 55%.
По данным социологов «Левада-центра», число граждан, которые считают, что государство развивается в неверном направлении, остаётся высоким — 41%. Обратного мнения придерживаются 48% участников опроса.
О работе Госдумы положительно высказались 38% россиян, негативно- 59%.
Одобрение работы мэра Москвы Сергея Собянина достигло максимальных значений с начала года — 59%. Не довольны его деятельностью 34% опрошенных, передаёт «
Ранее News.ru писал, что граждане России снова начали терять веру в радужные перспективы развития страны. Их июньские оценки ситуации в ближайший год резко ухудшились, опустившись до 98 пунктов с 104 в мае. Сопоставимое по силе снижение показателя настроений было ровно год назад.