https://static.news.ru/photo/e6fe3c90-9ef0-11e9-aefb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleg Brusnikin/Global Look Press

Большинство жителей России положительно относятся к деятельности президента Владимира Путина.

Одобрение высказали 68% опрошенных, а 31% придерживается противоположного мнения.

При этом работу премьер-министра Дмитрия Медведева негативно оценили 62% респондентов и всего 36% поддержали его. Деятельность кабмина одобрили 43% россиян, а не одобрили — 55%.

По данным социологов «Левада-центра», число граждан, которые считают, что государство развивается в неверном направлении, остаётся высоким — 41%. Обратного мнения придерживаются 48% участников опроса.

О работе Госдумы положительно высказались 38% россиян, негативно- 59%.

Одобрение работы мэра Москвы Сергея Собянина достигло максимальных значений с начала года — 59%. Не довольны его деятельностью 34% опрошенных, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что граждане России снова начали терять веру в радужные перспективы развития страны. Их июньские оценки ситуации в ближайший год резко ухудшились, опустившись до 98 пунктов с 104 в мае. Сопоставимое по силе снижение показателя настроений было ровно год назад.