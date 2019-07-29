https://static.news.ru/photo/0f33637c-b1dc-11e9-83cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более половины жителей России пока не готовы оформлять электронные паспорта. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О планах цифровизации главного документа слышали 85% сограждан, однако лишь 31% хотели бы им владеть. Многие — а это 59% — к предстоящему нововведению относятся с осторожностью. В основном это мужчины и молодёжь, уточняют социологи .

Одним из ключевых достоинств электронного паспорта, по мнению россиян, станет его универсальность, об этом заявили 11% опрошенных. Ещё 8% считают, что такой формат более долговечный, такое же количество людей отмечает низкие риски потери и компактность. Ещё 7% видят преимущество электронного паспорта в его практичности.

Вместе с тем 22% жителей страны основным недостатком документа нового образца называют его ненадёжность. 8% опасаются сбоев в системе и базах данных. Для 4% респондентов возможные риски связаны с утечкой данных потерей самого электронного паспорта. Ещё 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

Ранее, как писал News.ru, замглавы правительства Максим Акимов заверил, что традиционные бумажные паспорта глобально заменять на электронные не планируется. Россияне смогут пользоваться ими до истечения срока действия.