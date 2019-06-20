https://static.news.ru/photo/022898fa-9332-11e9-bd19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Подавляющее большинство россиян намерены посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

75% опрошенных намерены узнать, какие ответы даст президент страны, следует из опубликованных результатов социологического опроса . 29% сограждан собираются следить за его выступлением в прямом эфире от начала и до конца, 12% хотят посмотреть отдельные фрагменты в прямом эфире, а 34% рассчитывают узнать основные тезисы из Интернета, выпусков теленовостей и газет.

При этом лишь 62% респондентов знают, когда именно начнётся прямая линия. Каждый четвёртый что-то слышал, но не знает точной даты и времени. А 13% респондентов и вовсе впервые услышали о телеэфире.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» 20 июня в 12:00 по московскому времени выйдет в эфир в 17-й раз. Она будет транслироваться в прямом эфире Первого канала, телеканалов «Россия», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанциями «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Президент будет находиться в студии в Гостином Дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами.

Ранее News.ru подготовил ретроспективу эфиров прямой линии с Владимиром Путиным, которые проходили в предыдущие годы.