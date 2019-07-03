https://static.news.ru/photo/0c0ddc68-9d96-11e9-a8d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Меньше половины работодателей готовы оплачивать своим сотрудникам и членам их семей отпуск в России, чтобы получить вычет на прибыль, как это предусмотрено поправками в Налоговом кодексе. Таковы данные исследования рынка труда.

О готовности оплатить отдых работникам заявили 40% руководителей предприятий. Ещё 13% не намерены применять на практике новые поправки. При этом многие из них, а это 47%, пока не определились, сообщает « Ридус » со ссылкой на данные исследования.

Кроме того, оказалось, что лишь 26% работодателей в принципе осведомлены о новой возможности экономить на налогах. В остальных компаниях об изменениях законодательства ничего не знают.

Ранее, как писал News.ru, специалисты туриндустрии и экономисты нашли объяснение тому, что подавляющее большинство россиян не ездит в отпуск за границу. Как оказалось, отдохнуть летом в странах дальнего зарубежья планируют лишь 3% респондентов, ближнего — 2%. При этом отпуск в принципе планируют лишь 45% россиян.