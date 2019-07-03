Большинство рабочих мест в Москве находятся в спальных районах
Антон Касс
20:00, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/59c71648-9db6-11e9-8a34-fa163e074e61_1024.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Около трети рабочих мест в российской столице располагаются в центре города, за последнее десятилетие их пропорция существенно сместилась в пользу спальных районов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
За последнее время у нас две трети рабочих мест были созданы за пределами центра, за Третьим транспортным кольцом. И если, скажем, 10 лет тому назад больше 40% всех рабочих мест располагалось в центре города, то сегодня это пропорция изменилась, — цитирует его телеканал «Москва 24».
По словам градоначальника, власти российской столицы заинтересованы в увеличении рабочих мест в Новой Москве и комплексном развитии этой территории.