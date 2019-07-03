https://static.news.ru/photo/59c71648-9db6-11e9-8a34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Около трети рабочих мест в российской столице располагаются в центре города, за последнее десятилетие их пропорция существенно сместилась в пользу спальных районов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За последнее время у нас две трети рабочих мест были созданы за пределами центра, за Третьим транспортным кольцом. И если, скажем, 10 лет тому назад больше 40% всех рабочих мест располагалось в центре города, то сегодня это пропорция изменилась, — цитирует его телеканал « Москва 24 ».

По словам градоначальника, власти российской столицы заинтересованы в увеличении рабочих мест в Новой Москве и комплексном развитии этой территории.

Как писал News.ru, ранее столичный мэр заявил, что реализация программы реновации в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов. По его словам, строящееся жильё «достаточно дорогое».