Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек.
Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве. Согласно его данным, всего было задержано 1074 человека. Всем им вменяются различные правонарушения.
По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее News.ru писал о том, что два сотрудника Росгвардии получили травмы в результате действий участников несогласованной акции протеста в Москве.