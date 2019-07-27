https://static.news.ru/photo/ca2f2146-b09e-11e9-aa0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве. Согласно его данным, всего было задержано 1074 человека. Всем им вменяются различные правонарушения.

По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что два сотрудника Росгвардии получили травмы в результате действий участников несогласованной акции протеста в Москве.