https://static.news.ru/photo/72a882ae-931c-11e9-882a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Около 52% россиян не будут брать отпуск летом. Из них 32% не отдохнут в связи с недавним трудоустройством, а 15% — из-за отсутствия финансовых возможностей.

Ещё 14% респондентов заявили, что летний отдых придётся пропустить, так как они не могут оставить рабочие дела.

Каждый десятый опрошенный не хочет терять зарплату, 7% намерены получить компенсацию, 6% не нашли себе замену на время отдыха, а 3% заявили, что в их компаниях не принято брать отпуск.

Другие причины, в числе которых желание отдыхать в другое время года, неудобный график отпусков и неготовность начальника отпускать работников на отдых летом, назвали 13% россиян.

Больше полугода не отдыхали 37% респондентов. Менее шести месяцев назад паузу в работе брали 27%. Свыше года в отпуск не уходили 16% опрошенных, а 9% — более пяти лет, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что более половины российских туристов, согласно результатам опроса OneTwoTrip, считают, что 28 календарных дней в году мало для полноценного отдыха. Четверть опрошенных довольны ситуацией, а 1% полагает, что отпуска можно даже сократить. Около 16% считают, что правильнее было бы сократить рабочие дни или неделю, а всё остальное оставить как есть.