https://static.news.ru/photo/c512e2c0-91ad-11e9-9f59-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Опрос, который проходил среди российских граждан, показал, что большая часть населения считает военную службу по призыву обязательной для настоящего мужчины. При этом народ не готов к милитаризации бюджета в ущерб их доходам.

Отмечается, что 60% опрошенных россиян проголосовали за то, что мужчина обязан пройти службу в армии. Ещё 24% респондентов называют это долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не соответствует личным интересам, пишет РБК .

И лишь 12% назвали призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами.

Как писал News.ru, служба в армии не должна быть обязательной для каждого мужчины, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Однако, по его словам, призыв является гражданским долгом.