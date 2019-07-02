https://static.news.ru/photo/b2522ebc-9c8d-11e9-9c1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Результаты опроса, проведённого Рострудом, показали, что 56,3% россиян планируют работать после выхода на пенсию.

Сохранить работу в своей сфере деятельности планируют 30,1% опрошенных, 27,6% хотели бы трудоустроиться по новой специальности с возможностью удалённой работы, а 27,1% респондентов заявили, что не хотели бы продолжать трудиться после достижения пенсионного возраста, передают « Известия ».

Как писал News.ru, молодые и пожилые россияне оказались наиболее оптимистично настроенной частью населения страны. Такую закономерность показал опрос ВЦИОМа. Так, более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны своей жизнью. Схожие показатели обнаружились только в группе 60+ (54%).