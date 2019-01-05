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Более тысячи объектов самостроя демонтировали в Москве

Андрей Любимов /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Свыше тысячи объектов самовольного строительства демонтировали в столице в прошлом году.

По данным пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города, общая площадь подобных зданий составила 280 тыс. кв. м.

Больше всего самостроя уничтожили в Восточном административном округе — 202. В Южном количество достигло 176, на юго-востоке — 151, а в Западном округе — 134.

В инспекции подчеркнули, что в наступившем году работа будет продолжена, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с известного скульптора Зураба Церетели средства, потраченные префектурой на устранение самовольной перестройки памятника культуры XIX века. Речь идёт об особняке Платона Зубова, в котором располагается Московский музей современного искусства Церетели.


#москва #недвижимость #Самострой #демонтаж
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