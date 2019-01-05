Более тысячи объектов самостроя демонтировали в Москве

https://news.ru/storage/news/312e131a181e8cc5244ad7f0f9558b30/f4692486-c6a5-4e33-9594-ea4738e95f5b_850.jpg Андрей Любимов /АГН «Москва»

Свыше тысячи объектов самовольного строительства демонтировали в столице в прошлом году.

По данным пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города, общая площадь подобных зданий составила 280 тыс. кв. м.

Больше всего самостроя уничтожили в Восточном административном округе — 202. В Южном количество достигло 176, на юго-востоке — 151, а в Западном округе — 134.

В инспекции подчеркнули, что в наступившем году работа будет продолжена, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с известного скульптора Зураба Церетели средства, потраченные префектурой на устранение самовольной перестройки памятника культуры XIX века. Речь идёт об особняке Платона Зубова, в котором располагается Московский музей современного искусства Церетели.