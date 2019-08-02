https://static.news.ru/photo/6cc33a3c-b540-11e9-8041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет России начал доследственые проверки по фактам уклонения от службы в армии группы участников несанкционированных акций в Москве 27 июля. По данным следователей, таких насчитывается 134 человека.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что молодые люди избегали призыва в ряды Вооружённых сил РФ в течение длительного времени. В столичный главк ведомства уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 граждан, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что силовики задержали ещё пятерых подозреваемых по делу о «массовых беспорядках» на акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, прошедшей 27 июля в Москве. Избрание им меры пресечения должно состояться 5 августа.