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Более половины выпускников выбрали профобразование

Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что около 60% российских выпускников выбрали среднее профессиональное образование за последние два года.

«За последние два года более 59,5% наших выпускников выбирают дальнейший путь через среднее профессиональное образование», — сказала Васильева в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что профобразование в последнее время качественно изменилось.

Ранее News.ru писал, что среднее профессиональное образование является наиболее «близким к рынку труда» и очень важным для развития экономики. В настоящее время в России более половины выпускников школ получают именно такое образование, сообщила министр просвещения Ольга Васильева. Она также отметила, что в РФ работают почти три тысячи колледжей. Из них 260 существуют в рамках высших учебных заведений.


#образование #выпускники
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