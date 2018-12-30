Более половины выпускников выбрали профобразование

https://news.ru/storage/news/0f41de398408eff1577bb6e1e670e2a5/f2f5a0f2-0030-404c-99c5-75cbaa61d7a9_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что около 60% российских выпускников выбрали среднее профессиональное образование за последние два года.

«За последние два года более 59,5% наших выпускников выбирают дальнейший путь через среднее профессиональное образование», — сказала Васильева в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что профобразование в последнее время качественно изменилось.

Ранее News.ru писал, что среднее профессиональное образование является наиболее «близким к рынку труда» и очень важным для развития экономики. В настоящее время в России более половины выпускников школ получают именно такое образование, сообщила министр просвещения Ольга Васильева. Она также отметила, что в РФ работают почти три тысячи колледжей. Из них 260 существуют в рамках высших учебных заведений.