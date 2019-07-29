https://static.news.ru/photo/da53e0e4-b296-11e9-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Brusnikin/Global Look Press

Большинство жителей России хотят, чтобы Владимир Путин остался на посту президента после 2024 года.

Такое мнение высказали 54% граждан. В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, что стало рекордным показателем.

Отказались подержать Путина после нынешнего срока 38% респондентов, что выше на 11 п. п., чем год назад.

Рекордного значения достигла доля тех, кто затруднился с ответом. В 2019 году так высказались 8% россиян, тогда как ранее этот показатель составлял от 14% до 26%.

До 43% выросло количество граждан, которые заявляют о доверии к Путину, потому что не видят альтернативы. В 2016 году этот вариант выбирали 26% опрошенных.

При этом до минимума снизилось число респондентов, которые объясняют доверие к нынешнему лидеру РФ тем, что он и дальше будет справляться с проблемами государства — с 39% до 24%.

Отдать свои голоса за Путина готовы 40% россиян, или 54% из тех, кто пошёл бы на президентские выборы.

По словам директора Левада-Центра Льва Гудкова, такая динамика показателей связана с тем, что граждане стали реже надеяться, что глава страны выведет российскую экономику из тяжёлой ситуации.

Он уточнил, что наиболее критично к Путину относятся люди в возрасте от 25 до 30 лет, которые являются относительно более образованными и обеспеченными и вскоре начнут определять общественное мнение.

Гудков добавил, что авторитет нынешнего президента держится на его безальтернативности, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что появился новый рейтинг поддержки Владимира Путина. Его работу на посту президента одобряет почти 65,2% населения. При этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 73% респондентов.