Фото: Oleg Brusnikin/Global Look Press

Большинство жителей России хотят, чтобы Владимир Путин остался на посту президента после 2024 года.

Такое мнение высказали 54% граждан. В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, что стало рекордным показателем.

Отказались подержать Путина после нынешнего срока 38% респондентов, что выше на 11 п. п., чем год назад.

Рекордного значения достигла доля тех, кто затруднился с ответом. В 2019 году так высказались 8% россиян, тогда как ранее этот показатель составлял от 14% до 26%.

До 43% выросло количество граждан, которые заявляют о доверии к Путину, потому что не видят альтернативы. В 2016 году этот вариант выбирали 26% опрошенных.

При этом до минимума снизилось число респондентов, которые объясняют доверие к нынешнему лидеру РФ тем, что он и дальше будет справляться с проблемами государства — с 39% до 24%.

Отдать свои голоса за Путина готовы 40% россиян, или 54% из тех, кто пошёл бы на президентские выборы.

По словам директора Левада-Центра Льва Гудкова, такая динамика показателей связана с тем, что граждане стали реже надеяться, что глава страны выведет российскую экономику из тяжёлой ситуации.

Он уточнил, что наиболее критично к Путину относятся люди в возрасте от 25 до 30 лет, которые являются относительно более образованными и обеспеченными и вскоре начнут определять общественное мнение.

Гудков добавил, что авторитет нынешнего президента держится на его безальтернативности, передают «Ведомости».

Ранее News.ru писал, что появился новый рейтинг поддержки Владимира Путина. Его работу на посту президента одобряет почти 65,2% населения. При этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 73% респондентов.

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