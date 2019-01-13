Более половины месячной нормы снега выпало в Москве

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве с начала года — 55% за 13 дней, сообщили синоптики.
Высота сугробов на улицах столицы составляет 35 см, но к будущим выходным снега станет меньше.
Как говорят специалисты, в регионе держится настоящая русская зима. Однако на предстоящей неделе ожидается потепление. К Москве подходит теплый атлантический циклон. Температура будет на пять градусов выше климатической нормы. В дневные часы в ближайшие дни до минус пяти градусов. К будущим выходным сугробы составят 30 см.
Ранее News.ru писал об экстренном предупреждении в Сочи в связи с резким ухудшением погоды. Сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.