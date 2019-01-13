Более половины месячной нормы снега выпало в Москве

https://news.ru/storage/news/f16f1017eb748f1c035c680b267c00eb/b344c4ca-0532-4ca2-aa6e-450325eb1d89_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве с начала года — 55% за 13 дней, сообщили синоптики.

Высота сугробов на улицах столицы составляет 35 см, но к будущим выходным снега станет меньше.

Как говорят специалисты, в регионе держится настоящая русская зима. Однако на предстоящей неделе ожидается потепление. К Москве подходит теплый атлантический циклон. Температура будет на пять градусов выше климатической нормы. В дневные часы в ближайшие дни до минус пяти градусов. К будущим выходным сугробы составят 30 см.

Ранее News.ru писал об экстренном предупреждении в Сочи в связи с резким ухудшением погоды. Сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.