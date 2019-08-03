Гости фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького съели 27 тысяч порций мяса, приготовленного лучшими поварами самых популярных ресторанов. По данным властей Москвы, мероприятие посетили свыше 220 тысяч человек.
Расположенные на Пушкинской набережной шале и фудкорты будут работать до 22:00 3 августа, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что лидер музыкальной группы «Ногу Свело!» отказался выступать на фестивале «Шашлык Live» в Москве. Своё решение он объяснил гражданской солидарностью с участниками акции в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.