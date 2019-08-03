Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Юристы готовы оказать правовую помощь задержанным на акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, которая прошла в центре Москвы. Об этом заявил глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко.

Сегодняшние события показывают, что адвокаты, как врачи, вне зависимости от собственных убеждений готовы оказать квалифицированную юридическую помощь. Надеемся, что наши московские коллеги приложат все возможные усилия для системного решения этой...