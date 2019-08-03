https://static.news.ru/photo/e95741b2-b5de-11e9-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Москвы планируют расселить в рамках программы реновации 24 дома в Марьиной роще, в которых проживают четыре тысячи человек. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, процесс расселения будет проходить в три этапа и займёт в общей сложности 10–12 лет. Чиновник заверил, что все жители микрорайона получат свои квартиры.

Заместитель градоначальника отметил, что стартовая площадка для реализации программы реновации в Марьиной роще будет входить в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ), сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что власти столицы решили расширить список стартовых площадок по программе реновации. В него добавят шесть территорий, что позволит расселить 12 домов с общим количество квартир свыше тысячи.