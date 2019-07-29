https://static.news.ru/photo/5f7872ba-b212-11e9-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средства в размере 10,5 млрд рублей предусмотрят в бюджете РФ на 2020 год для финансирования редких заболеваний. Об этом сообщил член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный.

С 2020 года есть договоренность, что на федеральный уровень будут переведены еще пять видов редких или орфанных заболеваний. Для этого в бюджете РФ 2020 года будут заложены специально 10,5 млрд рублей, — цитирует его ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, депутаты внесли поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно изменениям, лечение всех орфанных заболеваний может начать осуществляться за счёт федеральной казны. Законодательную инициативу поддержали практически единогласно: из 396 лишь один парламентарий воздержался.