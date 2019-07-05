https://static.news.ru/photo/f44db65a-9f13-11e9-96d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Работа 74-х российских торговых центров приостановлена в связи с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

По его словам, владельцы 500 объектов проводят в зданиях реконструкцию, чтобы привести их в соответствие с нормами пожарной безопасности.

Сроки устранения предписаний действуют, и мы держим их на контроле, — подчеркнул он.

Проверки в ТЦ начались после крупного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек.

Ранее News.ru писал, что пожарная тревога была объявлена в ТЦ «Максимир» в Воронеже. Во время эвакуации посетители и сотрудники наткнулись на закрытые аварийные выходы.