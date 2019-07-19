https://static.news.ru/photo/77c7309a-ac0e-11e9-80d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Завершившийся в Тверской области рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек.

Генеральный директор «Мультимедиа холдинг», организатора мероприятия, Евгения Киселёва рассказала, что охраной порядка занимались более трёх тысяч сотрудников МЧС, МВД, ГИБДД, ЧОП, ОМОНа и Росгвардии, сообщает ТАСС .

На фестиваль было привезено около 500 тонн продуктов питания, а в работавшем на территории «Нашествия» ЗАГСе зарегистрировали отношения более 600 пар. Официальным партнёром мероприятия стал Роскосмос.

Как писал News.ru ранее, прямой телемост с Международной космической станцией (МКС) прошёл на фестивале «Нашествие» в селе Большое Завидово. Гости мероприятия исполнили любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина «Трава у дома» группы «Земляне». Для связи со станцией своё выступление прервала группа «Ва-Банкъ». На сцене телемост вели космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский.