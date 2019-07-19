Завершившийся в Тверской области рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек.
Генеральный директор «Мультимедиа холдинг», организатора мероприятия, Евгения Киселёва рассказала, что охраной порядка занимались более трёх тысяч сотрудников МЧС, МВД, ГИБДД, ЧОП, ОМОНа и Росгвардии, сообщает
На фестиваль было привезено около 500 тонн продуктов питания, а в работавшем на территории «Нашествия» ЗАГСе зарегистрировали отношения более 600 пар. Официальным партнёром мероприятия стал Роскосмос.
Как писал News.ru ранее, прямой телемост с Международной космической станцией (МКС) прошёл на фестивале «Нашествие» в селе Большое Завидово. Гости мероприятия исполнили любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина «Трава у дома» группы «Земляне». Для связи со станцией своё выступление прервала группа «Ва-Банкъ». На сцене телемост вели космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский.